Kérdéses az ukránok elutazása a paralimpiára

Ukrajnából húsz versenyző szerepelne a kínai fővárosban. Craig Spence, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság szóvivője jelezte: reméli, hogy a logisztikai nehézségek ellenére az érdekeltek megérkeznek Pekingbe a megnyitóra. Biztonsági okok miatt egyik fél sem közölte, hogy a delegáció jelenleg hol tartózkodik.

„Rendszeres párbeszédet folytatunk Ukrajnával a játékokon való részvételükről. Keményen dolgozunk a színfalak mögött, hogy idejussanak” – tette hozzá Spence.

IPC spokesman Craig Spence declined to disclose the team’s whereabouts, citing safety concerns and #Russia‘s invasion of #Ukraine.#Paralympics #Beijing https://t.co/mc7tRXiRHk

