Japán Fehéroroszország ellen is szankciókat vezet be

A japán kormány az Oroszországgal szövetséges Fehéroroszország ellen is szankciókat vezet be az ukrajnai háború miatt – jelentette be hétfőn Tokióban a japán miniszterelnök.

A japán büntetőintézkedések Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt és a minszki kormány más képviselőit veszik célba. A tokiói kormány a lépést azzal indokolta, hogy szerinte Fehéroroszország „egyértelműen részt vett az (Ukrajna elleni) agresszióban”. Japán – az Egyesült Államokkal és nyugati szövetségeseivel összhangban – Oroszország ellen már bevezetett szankciókat az Ukrajna elleni háború megindítása miatt. Tokió egyúttal korlátozza az orosz jegybankkal folytatott kereskedelmet is. Kisida Fumio japán kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után elmondta: Japán 100 millió dollár (33 milliárd forint) értékben fog humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának.