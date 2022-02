Az Egyesült Államok kiutasít egy tucatnyi orosz diplomatát, de borítékolható a válaszlépés

Az Egyesült Államok kiutasít tizenkét orosz diplomatát biztonsági megfontolásból. Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-nagykövete hétfőn újságíróknak arról számolt be, hogy az érintett diplomatáknak március 7-ig kell elhagyniuk az Egyesült Államokat.

Oroszország állandó ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország válaszolni fog a lépésre, mert ez a diplomáciai gyakorlat.

Nyebenzja az ügyet felvetette a világszervezet Biztonsági Tanácsában (BT) az ukrajnai humanitárius helyzetre tekintettel összehívott tanácskozáson is. Az orosz diplomata az Egyesült Államok ellenséges intézkedésének minősítette a történteket mondván, az amerikai vezetés ezzel megsértette kötelességeit az ENSZ New York-i székhelyének házigazdájaként, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatokat szabályozó bécsi egyezményeket is.

U.S. expels 12 Russian U.N. diplomats over security concerns https://t.co/sVeuSAl97C pic.twitter.com/yQoXMwrETV — Reuters (@Reuters) February 28, 2022

Richard Mills, az Egyesült Államok helyettes ENSZ-képviselője azzal válaszolt, hogy a távozásra felszólított diplomaták e státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységekben vettek részt.

„Felkérték őket a távozásra, így többé nem árthatnak a fogadó állam nemzetbiztonságának” – mondta Mills, hozzátéve, hogy a döntés az ENSZ székhelyére vonatkozó egyezménnyel összhangban született.

Olivia Dalton, az amerikai ENSZ-misszió szóvivője az érintett orosz diplomatákat “hírszerzési ügynökökként” jellemezte, akik az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve káros tevékenységet végeztek, vagyis “kémkedtek”. “A lépés már több hónapja érett” – fűzte hozzá a szóvivő.

A nyugati országok, köztük az Egyesült Államok komoly szankciókkal sújtották Oroszországot Ukrajna megtámadása miatt.