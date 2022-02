Különleges készültségbe helyezte Oroszország elrettentő erőit Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az utasítás a nukleáris arzenálra is vonatkozik. A NATO főtitkára „veszélyesnek” és „felelőtlennek” nevezte a döntést – közölte az M1 Híradója. A hétfői tárgyalásokat a szakértő „puhatolózásnak” tartja, a tárgyalófelek valószínűleg nem fognak áttörést hozni, hiszen a feleknek az álláspontja nagyon távol áll egymástól – véli Csiki Varga Tamás.

Nukleáris készültség Oroszországban

Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának kutatója elmondta, hogy a különleges készültség azt jelenti, hogy alap esetben az orosz nukleáris eszközöknek csak egy része van rácsatlakoztatva a vezetés irányítási rendszerekre. Most azt történt meg, hogy ezeket az eszközöket szélesebb körben is elérhetővé tették, így már nemcsak a nukleáris elrettentést biztosítja elvben, hanem gyakorlatban lehetőséget biztosít politikai döntés esetén arra, hogy ezeket be lehessen vetni.

A kutató szerint Putyin célja ezzel az lehet, hogy nyomást gyakoroljon az európai államokra, és széles körben a NATO-ra, részben pedig magára Ukrajnára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy nem tűri, hogy közbeavatkozzon a NATO vagy a nyugat, ám közben Amerika és Németország fegyvereket küld Ukrajnának. A szakértő szerint ezt Putyin saját szemszögéből tekintheti beavatkozásnak. Azonban Csiki Varga Tamás felhívta arra is a figyelmet, hogy Oroszország katonai agressziót hajtott végre Ukrajnával szemben, és erre reagál az európai közösség, illetve a NATO is.

Mivel az ukrán légtér nem biztonságos, illetve nem lehet szabadon berepülni, ezért Lengyelországban szállnak le azok a repülőgépek, amelyek Európa vagy a világ más részéről szállítanak fegyvert, és onnan leginkább szárazföldi utvonalon tudják továbbvinni az eszközöket – mondta a szakértő.

Csiki Varga Tamás szerint a háború kiszélesedését a hétvégén láthattuk, hiszen egyre nagyobb térségek érintettek, Ukrajnának a nyugati térségében is láthattunk rakétatámadásokat, illetve a városi harcok egyre intenzívebbek.

– véli Csiki Varga Tamás.

Ám ennek ellenére ez a találkozó nagy jelentőséggel bír, hiszen a konfliktusnak egy bizonyos pontján – amikor nyugvópontra jut – megegyezést kell „szülni”. Az pedig, hogy közvetlenül ülnek le, vagyis orosz–ukrán közvetlen tárgyalás van, az mindenképpen egy pozitívum – tette hozzá.