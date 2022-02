A FINA elvette az oroszoktól a junior úszó vb-t

A FINA azt közölte, hogy a döntés előtt egyeztetett a sportolókkal és más érdekeltekkel.

„A FINA a jövőben semmilyen eseményt nem tart Oroszországban, ha ez a súlyos válsághelyzet folytatódik” – tette hozzá közleményében.

Az már a múlt pénteken eldőlt, hogy az orosz férfi vízilabda-válogatott március 8-án nem Szentpéterváron játszik a görögökkel a világligában. Továbbá elmarad a szinkronúszók és műugrók világkupa-sorozatának kazanyi versenye, amelyet április 8. és 10. között rendeztek volna.

FINA reiterates its pledge to provide whatever practical support it can to members of the Aquatics family who are impacted by this situation and expresses its deepest sympathies and support to the people of Ukraine pic.twitter.com/0vBx8VVjWG

— FINA (@fina1908) February 27, 2022