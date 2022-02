Zelenszkij szerint az orosz invázió a népirtás jeleit hordozza magán

Később az államfő a Twitteren bejelentette, hogy Ukrajna az ENSZ hágai Nemzetközi Bíróságához hivatalos keresetet nyújtott be Oroszországgal szemben. „Követeljük, hogy Oroszországot vonják felelősségre azért, mert az agresszió igazolása érdekében eltorzította a népirtás fogalmát. Arra kérjük a bíróságot, hogy haladéktalanul kötelezze az Oroszországi Föderációt a harci cselekmények beszüntetésére és a jövő hétre tűzzön ki tárgyalást” – hangsúlyozta Zelenszkij a Twitter-bejegyzésében.

Az elnök a videoüzenetében terrorcselekménynek nevezte Oroszország Ukrajna elleni fellépését. Emlékeztetett: Oroszország hazudott, amikor azt mondta, hogy az ukrán polgári lakosságnak nem esik bántódása.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

