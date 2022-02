Újabb heves harcok Ukrajnában: olajfinomító és üzemanyagraktár robbant vasárnap hajnalban

A helyszíni beszámolók szerint a kelet-ukrajnai Harkivnál visszaverték a támadókat. A városban a harcok következtében felrobbant egy gázvezeték vasárnapra virradóra. Az UNIAN helyi hírügynökség jelentése szerint orosz csapatok robbantották fel a vezetéket, bár ezt nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

A Kyiv Independent című hírportál a fővárostól délnyugatra fekvő Vaszilkiv polgármesterére hivatkozva arról számolt be, hogy a települést és a helyi repülőteret ballisztikus rakétákkal lőtték. „Az ellenség mindent meg akar semmisíteni a környéken” – mondta Natalia Balasinovics polgármester. Az interneten megjelent felvételeken az éjszakai eget megvilágító hatalmas lángnyelveket lehetett látni.

A dél-ukrajnai Herszon megyében heves harcok árán az orosz csapatoknak sikerült előretörniük. Szintén nehéz összecsapásokról érkeztek jelentések Kijev külterületeiről és Luhanszk megyéből.

A Rovenki nevű településen történt robbanás oka egyelőre ismeretlen. A szeparatisták szerint vannak áldozatok. Az egyik helyi hírcsatorna Telegram-oldalán felvételt tettek közzé az éjszakát megvilágító, lángoló raktárról.

Consequences of the explosion at the oil depot in Rovenki, after a Russian missile hit the facility pic.twitter.com/UnotTn0Hoa

— Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) February 27, 2022