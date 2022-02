Több ezren tüntettek Tel-Avivban Ukrajna orosz megtámadása ellen

A Tel-Aviv belvárosában, a Habima színháznál gyülekező, és a Rotschild sugárúton végigvonuló demonstrálók közül sokan Ukrajnából vándoroltak be régebben Izraelbe. Ukrán, orosz és héber nyelven fogalmazták meg magasra tartott tábláikat, és kiabálták Putyin-ellenes szlogenjeiket.

„Nem nézhetjük tétlenül, ahogy Putyin megszállja Ukrajnát Európa szívében, gyilkol és elfoglal egy demokratikus országot” – írták a szervezők az ukrán nagykövetséggel kapcsolatban álló, Ukrajna izraeli barátait tömörítő Facebook-oldalon a Háárec című újság honlapjának értesülése szerint.

Ukrajna tel-avivi nagykövetsége katonákat toboroz, akik önként csatlakoznak az Oroszország elleni harchoz. Izraelben sok ezer Ukrajnából származó polgár él, akik átestek katonai kiképzésen, ugyanis 18 éves kortól kötelező a lányoknak 2, fiúknak közel 3 éves katonai szolgálat, és az idősebb korban érkezőket is besorozzák, életkoruktól függően, általában csak néhány hónapos alapkiképzésre.

A nagykövetség szombaton kiadott hivatalos közleményében az áll, hogy akit érdekel, az adatait elküldheti, és az ukrán követség képviselői értesítik a további teendőkről.

