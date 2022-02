Megszüntették az eljárást az autós ellen, aki halálra gázolta a gyilkos késelőt

Megszüntetik az eljárást az ellen a sofőr ellen, aki elgázolta azt a férfit, aki az utcán késelte meg volt feleségét. A sofőr a gázolással próbálta megmenteni a bajba jutott nőt – közölte az Independent.

Január 24-én a nyugat-londoni Maida Vale-ben egy 41 éves férfi késsel támadt egy nőre. A járókelők próbáltak segíteni, ám akkor a férfi rájuk támadt, így nem tehettek semmit. Egy arra autózó férfi felhajtott a járdára és szándékosan elütötte a támadót, így próbálta megmenteni a nőt.

A 43 éves nő a helyszínen belehalt szúrt sérüléseibe. A kiérkező hatóságok a támadót, aki szintén meghalt, egy kék színű Renault Clio alatt találták meg. Az eset után az autó vezetője ellen gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás.

BREAKING: The driver who mowed down Leon McCaskre in his car after McCaskre stabbed his ex-partner Yasmin Chkaifi to death in the street in Maida Vale, west London, last week has been released with no further action, the Metropolitan Police said. pic.twitter.com/apcDLuW2EX

— GB News (@GBNEWS) February 1, 2022