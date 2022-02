Megölték Ukrajnában a hírhedt csecsen tábornokot

A Kijevtől nem messze található, stratégiai fontosságú hosztomeli repülőtéren a négy napja tartó ukrajnai orosz invázió kezdete óta heves csata bontakozott ki az orosz- és ukrán katonák között.

Utóbbiak jelentős sikert értek el, amikor az ukrán főváros mellett

– adta hírül a Daily Mail.

Tusajev volt a vezetője a 141. Kadirov Gárda Motorizált Ezrednek, Ramzan Kadirov csecsen elnök egyik elit alakulatának. A Kommerszant című orosz lap internetes oldala szerint Kadirov pénteken kijelentette, hogy a csecsen harcosok az ukrajnai harcok legforróbb pontjain lesznek jelen.

Kadirov jelentős autonómiával rendelkezik a Csecsen Köztársaság irányításában. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban hadműveletet rendelt el az ukrajnai Donyec-medencében, miután korábban elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két „népköztársaság” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától.

This may be the greatest last stand in history: Ukrainian forces continue to repel waves of invaders.

This time they defeated a Chechen offensive in #Kyiv and killed General Magomed Tushaev of the elite 141st motorized regiment of the Chechen National Guard. pic.twitter.com/Y1RhMZpt76

— David Yankovich (@DavidYankovich) February 26, 2022