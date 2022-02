Lőszert, katonai felszerelést és gyógyszert küld Ukrajnának Románia

Dan Carbunaru elmondta: az első – gyógyszereket és egészségügyi felszereléseket tartalmazó – szállítmány már megérkezett Ukrajnába, a mostani, mintegy hárommillió euró értékű segélycsomagról vasárnapi ülésén döntött az ukrajnai háborús helyzet miatt Bukarestben felállított egyesített munkacsoport.

A román védelmi minisztérium közlése szerint Románia logisztikai segítségként küld Ukrajnának lőszert, kétezer védősisakot és kétezer golyóálló mellényt, amelyre a február 24-én kezdődött orosz támadás elhárításához van szükség. A bukaresti védelmi tárca is megerősítette: Románia mind a 11 katonai kórháza készen áll arra, hogy ellátásban részesítse az ukrán sebesült katonákat.

Vasárnap délben Nicolae Ciuca miniszterelnök jelenlétében megnyitották a bukaresti katonakórház véradó-központját: itt minden nap 8 és 14 óra között jelentkezhetnek azok az önkéntes véradók, akik a sebesültek ellátása érdekében akarnak vért adni.

A kormányszóvivő beszámolt arról is, hogy az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kezdete óta szombat éjfélig mintegy 47 ezer ukrán állampolgár érkezett Romániába, és csaknem 23 ezren már elhagyták az országot.

Romania joins its partners in supporting new sanctions to strengthen even more our common response to Russia’s invasion of Ukraine. Additional 🇷🇴 humanitarian and military support is to be sent to Ukraine 🇺🇦 @ZelenskyyUa #StandWithUkraine

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 27, 2022