Heves vihar csapott le Ausztrália északkeleti részére, többen meghaltak

Queensland állam fővárosában több mint 1400 otthont fenyeget az árvíz, és több mint 28 000 háztartás maradt áram nélkül az egész államban.

Annastacia Palaszczuk, az állam miniszterelnöke azt mondta, soha nem számítottak ekkora esőzésre. Több mint 100 iskola marad zárva hétfőn a bőséges napsütésről híres állam délkeleti részén. A helyi mentőszolgálatok arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban óránként 100 segélykérés érkezett hozzájuk.

