Harcok dúlnak szerte Ukrajnában, megtorpanni látszik az orosz hadművelet

A háború negyedik napja van. Ma hajnalban az orosz hadsereg egységei benyomultak Ukrajna második legnagyobb városába, Harkivba. Jelenleg is kemény harcok dúlnak a városban. Egyes hírek szerint az oroszok felrobbantottak egy gázvezetéket, egy civil nő pedig életét vesztette, amikor egy lövedék eltalált egy lakóépületet. De nem csak Harkivban, több más városban is folyt a csata a hajnali és a reggeli órákban, így Kijevben is és környékén is. Ukrán jelentések szerint a rakétatámadások során találat ért egy radioaktív hulladékot kezelő telepet. Még nem tudni, hogy sugárzó anyagok kerültek-e a levegőbe. A harcoknak azonban Kijevben is voltak a reggeli órákban civil áldozatai. A főváros tehát még kitart, azonban ma reggelre az orosz csapatok elfoglalták Nova Kakhovkát, Ukrajna déli részén. A város vezetését már át is vették az oroszok, és minden ukrán zászlót eltávolítottak a középületekről – közölte az M1 Híradó.

Nem csitulnak a harcok Ukrajnában Az orosz haderő minden oldalról támadja Ukrajnát, miközben az ukrán kormányerők egyre keményebb ellenállásába ütköznek. Vasárnap támadás ért egy nukleáris hulladéktárolót, egy gázvezetéket, és egy olajfinomítót. Eközben Moszkva tárgyalásokat javasolt az ukránoknak. Éjszaka is heves harcok dúltak Ukrajnában, ahol helyi források szerint az orosz haderő felrobbantott egy gázvezetéket a kelet-ukrajnai Harkivban. Az orosz csapatok már betörtek a városba, a harcok már a város utcáin folynak. A legfrissebb hírek szerint az ukránok visszafoglalták a várost. A Kijevtől mintegy 40 kilométerre fekvő Vaszilkivben is hatalmas lángok világították be a hajnali eget, miután orosz rakétatalálat ért egy olajfinomítót. A hatóságok szerint mérgező gázok kerülhettek a levegőbe, ezért arra kérték a lakosokat, hogy ne nyissanak ablakot. A polgármester szerint az oroszok össsztűz alá vették a külvárost. „Az ellenség mindent meg akar semmisíteni a környéken. Egész nap ballisztikus rakétákkal lőtték a repülőterünket, de megfékezzük a támadást" – mondta Natalia Balasinovics közösségi oldalán a polgármester. Kijevben szombat este ismét felbúgtak a légvédelmi szirénák, és szinte teljesen kiürültek az utcák, miután a polgármester szombat délután 17 órától hétfő nyolc óráig kijárási tilalmat rendelt el a várható harcok miatt. Ezrek töltötték az éjszakát a kijevi metróban, amely már napok óta óvóhelyként működik. Az önkéntesek ételt és italt osztottak az embereknek, akik a föld alatti állomásokon rögtönzött ágyakon húzták meg magukat. Az orosz inváziós csapatok péntek óta tartják ostrom alatt Kijevet, ám egyelőre csak a külterületeket tudták elfoglalni az ukrán erők kemény ellenállása miatt. A fővárosért folytatott küzdelemben egyre több civil célpontot ér találat. Szombaton rakéta csapódott egy többemeletes lakóházba, ketten életüket vesztették és többen megsérültek. Az helyiek azt mondják, ha nem kapnak nyugati segítséget, akkor Kijev napjai megvannak számlálva. Az ukrán egészségügyi miniszter szerint már mintegy 200 civil vesztette életét és legalább ezren megsérültek a konfliktusban. Eddig már több mint 20 ország jelezte, hogy kész fegyverekkel támogatni az orosz haderővel küzdő ukrán katonákat, szombaton a német szövetségi kormány is bejelentette, hogy rakétákat és páncéltörő fegyvereket küld Ukrajnába. A nyugati országok megállapodtak arról is, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Az intézkedés egyik kezdeményezője a brit kormány volt. „Ez a mechanizmus megakadályozza, hogy az emberek Vlagyimir Putyin Oroszországának fizessenek. A nemzetközi közösségnek diplomáciailag és pénzügyileg teljesen el kell szigetelnie Oroszországot" – fogalmazott Boris Johnson, aki nem sokkal a közös közlemény ismertetése előtt telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Eközben az ukrán kormányszóvivő vasárnap bejelentette: Orosz küldöttség érkezett Fehéroroszországba, hogy tárgyalásokat folytasson az ukrán féllel. Ám az ukrán elnök elutasította a tárgyalás helyszínét. „Természetesen békét akarunk, találkozni akarunk és véget vetni a háborúnak. Varsó, Pozsony, Budapest, Isztambul, Baku. Mindegyiket javasoltuk. Bármely más város megfelelne nekünk, amíg nem lőnek ránk rakétákat a területükről" – mondta Volodimir Zelenszkij egy online videófelvételen. Moszkva már pénteken közölte, hogy tárgyalni akar az ukránokkal, de csak Fehéroroszországban, noha az észak-ukrajnai invázió és a Kijev elleni offenzíva onnan indult. Az orosz külügyi tárca két nappal ezelőtt még azt mondta: tárgyalások csak akkor lesznek, ha lemond a kijevi kormány.