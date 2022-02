Életben lehetnek a Kígyó-sziget ukrán védői

Az ukrán határőrség nemrég hivatalosan egy Facebook-posztban erősítette meg, hogy a 13 ukrán katona életben van. Korábban az a hír terjedt el, hogy a Fekete-tengeren található tizenhét hektáros, mindössze 662 méter hosszú Kígyó-sziget védői életüket vesztették az orosz bombázás során.

A The Guardian értesülései szerint az ukránul Zmiinyinek nevezett, megfigyelő állomásként működő Kígyó-szigeten szolgáló katonák orosz fogságba kerültek és a krími Szevasztopolba vitték őket.

„Erős a gyanúnk, hogy a Kígyó-sziget minden ukrán védője életben lehet. Megpróbáljuk megtalálni őket” – olvasható a bejegyzésben. Az ukrán határőrség, valamint a fegyveres erők nagy erőkkel igyekeznek azonosítani a katonákat, és reménykednek benne, hogy a hír nem csupán az orosz média propagandafogása.

⚡️Snake Island defenders who told the Russian navy ‘go f*ck yourself’ may still be alive, Ukraine’s State Border Guard Service says.

As previously reported, on Feb. 24, Russian forces fired from naval weapons and combat aircraft on Ukrainian soldiers and captured the island.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022