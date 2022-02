Harmadik napja tart a háború Ukrajnában. Keleti szomszédunk egész területén folytak szombaton is a harcok, az orosz erők északról, keletről és délről is indítottak támadásokat. Elesett az első jelentősebb ukrán város, de szakértők szerint az ukránok a vártnál keményebben állnak ellen az orosz haderőnek, és megakasztották az előrenyomulást – számolt be az M1 Híradója.

„Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta, hogy megadják magukat, és eddig valóban nem érkeztek hírek arról, hogy ukrán csapatok letették volna a fegyvert, vagy átálltak volna az oroszok oldalára. A legsúlyosabb harcok Kijevben folynak, de az oroszok még ott sem tudtak benyomulni a belvárosba. Ukrajna fegyvereket és a mostaninál keményebb szankciókat kér a nyugattól, Oroszország viszont ellenlépésekkel fenyeget” – hangzott el szombat este az M1-en. Harmadik napja tart az ukrán háború