Egy japán milliárdos egymilliárd jent adományozott Ukrajnának

A Rakuten online piactér tulajdonosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek levelet is írt, amelyet vasárnap Twitter-oldalán tett közzé. „Gondolatban Önnel és Ukrajna népével vagyok” – olvasható a milliárdos üzenetében, aki 2019-ben személyesen is találkozott Zelenszkijjel Kijevben.

„Úgy vélem, a békés és demokratikus Ukrajna eltaposása igazolatlan erőszak által kihívás a demokrácia számára” – fogalmazott Mikitani Hiroshi. Egyben reményét fejezte ki, hogy az ukrán nép a lehető leghamarabb ismét békében élhet.

僕達にできることは本当に限られていますが、家族と相談し10億円をウクライナに寄付することにしました。

Consulting with my family, we Mikitani family have decided to donate 1 billion yen to Ukraine.

Attached is my letter to President Zaranskyy. Our hearts are with you. pic.twitter.com/w4LAPs7nt7

— 三木谷浩史 Hiroshi (Mickey) Mikitani (@hmikitani) February 26, 2022