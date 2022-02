Felfüggesztette Vlagyimir Putyint tiszteletbeli elnöki tisztségéből a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség

Az IJF vasárnap közleményben tudatta, hogy az orosz elnököt a sportág nagyköveti posztjáról is felfüggeszti.

A világszövetség pénteken bejelentette, hogy törölte az idei versenynaptárból a májusra tervezett, kazanyi Grand Slam-viadalt.

#BREAKING : The International Judo Federation suspended #Russian President Vladimir Putin’s powers as honorary president and ambassador of the organization. Federation officials were afraid to take away the black belt from Vladimir Putin.#RussiaUkraineConflict #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/bViQxwdJ0i

— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) February 27, 2022