A gyerekeket megrémisztik a háború hírei

Ki ne hallott volna a TikTokon korábban keringő lefejezős videókról és újabban az ukrán-orosz helyzetről is látható minden. Egy fiatal ukrán katona beszámolt róla, hogyan kerültek bombázás alá, vagy a 35 éves ukrán katona temetése stb. A blog szerzője elmondja, hogy a 16 éves Kristóftől hallott arról, hogy kárpátaljai nagyszülők beszámolójából ismert meg történeteket arról, hogy lehetett embernek maradni a fegyverropogás közepedte. A kamasz fiú elmondta, hogy a húga nehezebben viselték a nagymama visszaemlékezései, nyugtatgatni kellett, mert neki túl sok volt, amit hallott.

Ha a gyerekeket otthon meg is védi a szülő a hírektől, valószínűleg ismerőseitől, tanáraitól, vagy a közösségi médiából meghallják a hajeresztő történeteket. Ezért legjobb, ha nyitottak vagyunk a témára, ha felmerül és próbálunk felkészültnek lenni – tanácsolja a blog szerzője.

Olyan légkört kell teremteni otthon, amelyben a gyerekek feltehetnek kérdéseket az őket körülvevő világról.

Ne próbáljuk kikerülni a kényelmetlen témákat se!

Vigasztaló lehet a gyerekek számára a tudat, hogy többen vannak, akik nem akarják, hogy háború történjen, és mindent megtesznek, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet. Őszintén azt is megígérhetjük, hogy ha a helyzet megváltozik, és a veszély közvetlenebbé válik, akkor elmondjuk nekik.

Nem baj, ha nem tudjuk a választ minden kérdésre.

Nem szabad megijedni, ha olyat kérdez, amire képtelenek vagyunk válaszolni,

vagy magunk sem tudjuk a választ. Hiszen nem is mindig azért kérdez, mert csupán a választ várja, hanem azért, hogy tudjon velünk beszélgetni, hogy kibeszélje ijedségét, félelmét és megnyugtató választ kapjon. És ez a megnyugtató válasz lehet az is, hogy „ezt nem tudom, de én itt vagyok neked, nekem bármit elmondhatsz”. Van, hogy a megnyugtatásra szánt mondatokat többször is el kell ismételni.

Használjunk olyan szavakat és fogalmakat, amelyeket a gyerekek megértenek.

A magyarázatot igazítsuk a gyermekek életkorához,

nyelvéhez és fejlettségi szintjéhez.

Ne hagyjuk hogy a gyerekek előtt folyamatosan be legyen kapcsolva tévé erőszakos vagy felkavaró képsorokkal! Fontos a szülői szűrő a közösségi média használat során is.

Azok a gyerekek, akik a múltban valamilyen traumát vagy veszteséget éltek át, különösen érzékenyen érinthetik a háborúról szóló hírek, az ettől való fokozott félelem. Ezeknek a gyerekeknek extra támogatásra és odafigyelésre lehet szükségük. Fontos számukra a napi rutin megtartása.

Fontos, hogy gyerekek megmaradjanak gyerekeknek. Megvédheti őket, ha inkább labdáznak, fára másznak. Akik nem tudják ennyire gyerekként túltenni magukat azokat még mindig megnyugtathatja az a tudat, hogy a dolgok „messze” történnek – vélekedik a blog bejegyzés szerzője.

A címlapfotón: Ukrán gyerekek különböző típusú aknákat néznek egy kijevi iskolában még a háború kitörése előtt. (Fotó:MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)