Zelenszkij: Az EU azzal támogassa meg Ukrajnát, hogy perspektívát nyújt neki a tagságra!

Ezt azután közölte Zelenszkij, hogy telefonon tárgyalt Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével.

„Eljött a döntő pillanat, hogy végleg lezárjuk a hosszú távú megbeszélést, és döntsünk Ukrajna uniós tagságáról. Az Európai Tanács elnökével a további hatékony segítségnyújtásról és az ukránok szabad jövőjükért folytatott hősies küzdelméről tárgyaltam” – fogalmazott az ukrán elnök.

It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine’s membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022