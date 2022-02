Zelenszkij: Az ellenségnek semmi esélye ebben a „népháborúban”

„Ukrajna készsége megvédeni államát, egymás iránti szolidaritásunk és bátorságunk meghiúsította országunk megszállásának forgatókönyvét. Méltóképpen ellenállunk. Harcolni fogunk, ameddig az ország felszabadításáért kell. Még ha a gyermekek az óvóhelyen jönnek is világra, még ha az ágyúzás folytatódik is, az ellenségnek nincs esélye ebben a népháborúban” – hangoztatta Zelenszkij, utalva arra, hogy egy ukrán anya az óvóhelyen szülte meg a gyermekét.

Zelenszkij kiemelte, hogy a világ civilizált országai támogatják Ukrajnát az Oroszországgal szembeni ellenállásban. Azerbajdzsán például kőolajjal és üzemanyaggal segíti Ukrajnát – tette hozzá.

Az ukrán szárazföldi erők a Facebookon közzétett felhívásukban arra kérték az embereket, segítsék a fegyveres erőket azzal, hogy úttorlaszokat építenek, akadályozandó az ellenség mozgását.

The largest demonstration in the modern history of Estonia took place in support of Ukraine. I am grateful to the Estonian people and @AlarKaris for their solidarity in these difficult times. Mr. President, our vyshyvanka suits you. pic.twitter.com/giMvr5d6HW

