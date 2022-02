Tévedésből csukták börtönbe, beperelte a rendőröket

Téves azonosítás miatt került két hétre börtönbe a 30 éves Bethany K. Farber, akit tavaly áprilisban tartóztatott le a rendőrség a Los Angeles-i repülőtéren. Bethany Mexikóba tartott a családjához, éppen a repülőgépre szállt volna fel, amikor a hatóság emberei megjelentek, letartóztatták, és azonnal egy székhez bilincselték – írta a Mirror.

Bethany K. Farber, who was on her way to Mexico when she was mistaken for a woman with an arrest warrant in Texas, repeatedly told police that they had the wrong person https://t.co/8vhTJchRUZ

A nő hiába magyarázta a rendőröknek, hogy sosem volt büntetve, nem ő a keresett személy, és nem járt a bűncselekmény helyszínén, senki sem hallgatta meg. Óvadék nélkül került rács mögé, és csak azután szabadult, hogy a családja két hét múlva bejelentkezett érte az őrsön és bebizonyította, hogy tévedésről van szó.

A nő úgy döntött, hogy pert indít a hatóságok ellen, amiért letartóztatták, mert a neve megegyezett a valódi gyanúsítottéval. Bethany azt is nehezményezte, hogy a rendőrök anélkül vádolták meg, hogy ellenőrizték volna a személyazonosságát.

„Mondtam nekik, hogy nem én vagyok, akit keresnek. Többször is kértem, hogy nézzenek utána. Teljesen ignoráltak és nyilvánosan egy székhez bilincseltek. Fel sem fogtam, ami történt. Kész őrület. Az elfogatóparancs egy texasi nő ellen szólt, akinek rövid, barna haja van és idősebb nálam. Én szőke vagyok, a hajam hosszú és soha az életben nem jártam Texasban” – idézte fel a történteket Bethany, aki szerint

Californian aesthetician sues LAPD after she was misidentified, wrongly arrested and spent TWO weeks in jail where ‘human feces were thrown around’ Bethany K. Farber was about to board a flight to Mexico, when she was detained by TSA at LAX in Aprilhttps://t.co/Lp4cc6bLsG

