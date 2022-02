Szerelemből szöktette meg, a sivatagban találtak rájuk

Az északkelet-ausztráliai Queensland államban élő 80 éves Ralph Gibbs január elején úgy döntött, hogy kiszabadítja szerelmét, a 84 éves Carol Lisle-t az ország délnyugati részén fekvő idősek otthonából, az egyre súlyosbodó demenciája és Parkinson-kórja miatt került be – írta a The Guardian.

Gibbs és élettársa január 4-én indult útnak autóval a Perth melletti Mandurah városából, és több mint ötezer kilométerre található queenslandi tengerparti otthona felé vette az irányt. A rendőrség két nappal indulásuk után,

A rendőrség szerint a kerekesszékes Lisle zavart volt, ugyanazt a nadrágot és felsőt viselte, mint amit az elszöktetésekor is. Az idős férfit letartóztatták, a bírósági tárgyalásán pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, emellett kétéves távoltartási végzést is kiszabtak rá. Gibbs szerint a Lisle boldog volt és jól érezte magát az út során, nem volt hiánya élelemben, vízben és gyógyszerekben sem.

Gibbs február 9-én bűnösnek vallotta magát, a perthi bíróságon viszont azt is hozzátette, hogy a szerelem vezérelte, jó szándékból cselekedett, és elragadták az érzelmei. A bíró, Raelene Johnston szerint annak ellenére, hogy a bűnöst a szerelem motiválta,

Johnston úgy fogalmazott, hogy Gibbs „a saját kívánságait Lisle szükségletei fölé helyezte”.

