Összecsapásoktól és robbanásoktól hangos Kijev – VIDEÓ

A Fox News helyszíni riportere „súlyos harcokról és hangos robbanásokról” tudósított. Az ukrán fővárost, Kijevet több irányból is támadás éri – jelentette Trey Yingst.

Az ukrán tisztviselők szerint az orosz erők a városhatáron belül vannak – közölte a Fox News.

Az ukrán közszolgálati média lövésekről, robbanásokról számolt be a kijevi állatkert környékén.

Egyre több videó kerül fel a közösségi média oldalakra:

