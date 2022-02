„Miközben bombák hullanak az égből” – baba született a kijevi metróban

Az online beszámolók szerint az újszülött kislányt szülei Miának nevezték el. Azt egyelőre nem tudni, melyik metróállomáson jött világra – számol be az eseményről az UNIAN ukrán hírportál.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022