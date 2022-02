Miközben az oroszok Kijev elfoglalására készülnek, Joe Biden hazautazott Delaware-be

Az amerikai elnök gyakran tölti idejét a Fehér Házon kívül, akkor is, amikor komoly világesemények zajlanak – számol be róla a Breitbart. Augusztusban, amikor Afganisztán a tálibok kezére került, Biden 18 nap alatt 9 alkalommal utazott el delaware-i otthonába, illetve a Camp David-i elnöki rezidenciára. Egy múlt heti ohiói rendezvényen Biden azt mondta hallgatóságának: „amikor csak tehetem, hazamegyek Delaware-be. Azt hiszik, viccelek? Nem”.

Az Egyesült Államok hírszerzői pénteken arra figyelmeztettek, hogy Kijev a következő napokban eleshet. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadkozott, hogy a városban marad és folytatja az oroszokkal szembeni ellenállást. Ennek ellenére Biden elutazott.

Zelensky stays in #Kyiv

He recorded a video on Bankova Street along with other statesmen of #Ukraine.

Thus, he refuted the misinformation of Russian propagandists about his alleged escape from the city. pic.twitter.com/py587WDK8Q

