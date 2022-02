Már kárpátaljai magyar áldozata is van a háborúnak. A Magyar Nemzet kárpátaljai hírportálok információja alapján azt írta, az elhunyt magyar katona a 29 éves Kis Sándor, aki az ukrán haditengerészetnél szolgált, és Ocsakovnál esett el. A katona halálhírét a felesége jelentette be a közösségi oldalán. Két gyermeket hagyott hátra – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Magyar áldozat Két kárpátaljai katona is életét vesztette az Ukrajna védelmében folytatott harcokban – írták a Magyar Nemzet cikkében. Az egyik áldozat, az ungvári születésű 29 éves Kis Sándor az ukrán haditengerészetnél szolgált, Ocsakovnál esett el. Két gyermeket hagyott hátra. A katona halálhírét felesége jelentette be a közösségi oldalán, amit az egykori ungvári iskolatársak és barátok is megerősítettek. A tengerész – aki 18 évesen, 2012-ben vonult be katonának – a Krím-félsziget megszállására irányuló orosz műveletek során az egyik ukrán hadihajón teljesített szolgálatot, amelyet utolsóként foglaltak el az orosz katonák. Az ukrán tengerészek hősies helytállásáról film is készült, amelyben Kis Sándor epizódszerepet játszott. A másik elesett katona a munkácsi Bilak Vaszil mindössze 22 éves volt – írták a cikkben.