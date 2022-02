Konasenkov: Oroszország több mint 800 ukrán katonai objektumot semlegesített

Oroszország 821 ukrán katonai objektumot semlegesített azóta, hogy csütörtök hajnalban hadműveletet indított Ukrajna ellen – közölte Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szombaton Moszkvában.

Konasenkov állítása szerint az orosz hadsereg 14 katonai repülőteret, 19 hadállást, 24 Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert és 48 radarállomást számolt fel. A szóvivő hozzátette: az ukrán haditengerészet nyolc hajóját érte találat, és számos repülőgépet, helikoptert, drónt, harckocsit és páncélozott járművet semmisítettek meg.

Konasenkov azt is elmondta, hogy a kelet-ukrajnai Luhanszk térségéből érkező szakadárok mintegy 30 kilométeres sávot szereztek meg az ukrán kormányerőktől. A donyecki szakadárok orosz támogatással hat kilométert nyomultak előre – jegyezte meg.

Eközben az ukrán hadsereg arról tájékoztatott, hogy az oroszok 3500 katonát vesztettek a harcokban, és kétszázan estek az ukránok fogságába. Az ukrán erők 14 repülőgépet, 8 helikoptert, 102 harckocsit és 536 páncélozott járművet semmisítettek meg.

Ukrajna több részén továbbra is heves harcok dúlnak – állt a katonaság közleményében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két népköztársaság függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.