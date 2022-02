Heves összetűzések alakultak ki Kijev északi és nyugati részein

Jelentős katonai mozgósításról készített műholdfelvételeket egy amerikai vállalat pénteken, Kijevtől északra. Számos jármű, köztük mintegy 150 csapatszállító helikopter állomásozott Fehéroroszország déli részén, a határ közelében.

A katonai egységek célja valószínűleg az ukrán főváros volt, ahol már katonák és mintegy 18 ezer felfegyverzett civil készült az orosz ostromra. Szombat hajnalban Kijev külvárosaiban folytak harcok. Az ukrán hatóságok szerint az oroszok megtámadtak egy erőművet, hogy megszüntessék az áramszolgáltatást.

Volt, aki a bombázások folyamatos zaja elől egy templom alagsorában keresett menedéket. Az egyik imahelyen csaknem ötven embert, köztük huszonhét gyereket szállásolnak el éjszakára, amióta kitörtek a harcok.

A kijevi a világ legmélyebben futó metróhálózata – az állomások már megteltek. Az esti órákban az egyik megállóban hozta világra gyermekét egy nő. Az esetről többen is beszámoltak a közösségi médiában.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022