Ukrán válság: Helikopterek és szárazföldi egységek Fehéroroszországban, 20 kilométerre Ukrajnától

Még pénteken készült műholdfelvételeket tett közzé honlapján a Reuters, amelyeken nagy létszámú szárazföldi erők, valamint mintegy 150 szállítóhelikopter látható Fehéroroszország déli részén, mintegy 20 mérföldre az ukrán határtól. A képeket egy amerikai magáncég, a Maxar Technologies (MAXR.N) készítette, azokat azonban a Reuters nem tudta függetlenül ellenőrizni. A cég hetek óta követ az orosz erők felvonulását.

NEW satellite images show nearly 150 attack and transport helicopters, as well as support equipment in southern Belarus, some 20 miles from the border with Ukraine and less than 100 miles from Kyiv, Ukraine. 📸: @Maxar, Feb. 25 pic.twitter.com/GYVMNDNxhP

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022