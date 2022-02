Élelmiszer-, üzemanyag- és készpénzhiányról és vágtató árakról számolnak be az Ukrajnából menekülők

Élelmiszer-, üzemanyag- és készpénzhiányról, napról-napra megduplázódó árakról számolnak be azok az Ukrajnából menekülők, akik szombaton érkeztek a lónyai határállomásra Kárpátaljáról.

Egy somi nő, aki karon ülő gyerekkel és idősebb lányaival várakozott a határátkelőnél arra, hogy a rokonai továbbszállítsák, az MTI tudósítójának elmondta, hogy amíg az orosz hadművelet előtt 18 hrivnya volt egy kilogramm liszt, egy nappal később már 40 hrivnyát kértek érte.

A készpénz eltűnt az automatákból, az élelmiszer az üzletekből, a bankok bezártak és még a számláikat sem tudják befizetni – sorolta.

A haranglábi benzinkút kezelője, aki már átjutott magyar útlevelével Magyarországra, arról számolt be, hogy miközben a támadás előtt, átszámítva napi 30-40 ezer forint volt a forgalmuk, a hadművelet kezdetének napján 1,2 millió forintnyi hrivnyáért adtak el üzemanyagot, és ki is merültek a készletek. Ő szombaton a lónyai átkelőnél várta Magyarországra tartó öccsét, aki már meg is kapta a behívóját. Arról is beszámolt, hogy Papiban, ahol lakik pánik tört ki, miután légiriadó-gyakorlatot tartottak, ám erről nem értesült a lakosság nagy része.

A határátkelőn folyamatosan áramlanak az emberek. Sokan gyalog, nagy batyukkal, a gyerekeiket a karjaikban cipelve jönnek át és a határállomás után az út mellett várják, hogy elvigyék őket.

A lónyai önkormányzat konvojokat szervez az emberek elszállítására és művelődési házban, illetve a reformtus egyház épületében szállásolják el a menekülőket.

Mint azt Nagy Ernő, Lónya polgármestere az MTI-nek elmondta: az elmúlt napokban 300-400 ember elhelyezéséről kellett gondoskodniuk ideiglenesen. Saját erőből élelmiszert vásároltak, illetve a helyi szociális konyhán főznek a menekülők számára.

Ugyanakkor tevékenyek a segélyszervezetek is: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Református szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai is a helyszínen vannak. Utóbbi segítségével tábori ágyakat állítottak fel a község tornatermében, a Magyar Vöröskereszt pedig tábori sátrat hozott.

Folyamatosan érkeznek az önkormányzathoz a helyi élelmiszer és ruha felajánlások, sokan pedig segítenek a menekülők szállításában – mondta a polgármester.

A lónyai határátkelő minden nap este 7 óráig tart nyitva, ám az Ukrajnából menekülő tömegek miatt este 11 óráig meghosszabbították a nyitvatartását.