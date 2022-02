A legendás Endurance hajót keresték, ugyanott rekedtek meg

Az Endurance nevű több mint száz évvel ezelőtt elsüllyedt hajót kutató expedíció ugyanott került a jég fogságába, ahol 1915-ben Ernest Shackleton hajója – írta a DailyMail.

History came eerily close to repeating itself yesterday when the Endurance 22 expedition, which is trying to find Shackleton’s ship, became stuck in the ice https://t.co/d3JXHlRRjO

— The Times (@thetimes) February 22, 2022