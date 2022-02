A Facebook letiltotta az orosz állami média hirdetéseit

A cég biztonsági részlegét vezető Nathaniel Gleicher a Twitteren közölte: emellett továbbra is megjelölik az orosz állami média által posztolt kétes tartalmakat.

„Figyelemmel követjük az ukrajnai helyzetet, és nyilvánosságra hozunk minden lépést, amelyet a platformjainkat használó emberek védelme érdekében teszünk” – fűzte hozzá.

We are taking additional steps in response to Russia’s invasion of Ukraine: https://t.co/P7OmjN0Iuu

— Nick Clegg (@nickclegg) February 26, 2022