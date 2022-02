Zelenszkij: Oroszország újrakezdte a rakétatámadást

Az elnök azt mondta, a rakétatámadások helyi idő szerint 4 órakor kezdődtek újra, és kiemelte: a csapásoknak katonai objektumok mellett civil célpontjai is voltak.

Péntek hajnalban Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter szintén szörnyű orosz rakétacsapásokról írt mikroblogján.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022