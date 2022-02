Orvos ültette a fülébe a poloskát, mégis lebukott a vizsgán

Az eset az indauri Mahatma Gandhi Memorial Medical College-ban történt. Amikor a hétfői vizsga kezdete előtt a felügyelőbizottság tagjai szúrópróbaszerű ellenőrzést tartottak és minden résztvevőt szabályosan megmotoztak, a hallgató nadrágjának belső zsebében megtalálták a mobiltelefont, amely Bluetooth-on keresztül egy másik eszközhöz volt csatlakoztatva.

A szerkezetet viszont hiába keresték, nem találták meg. A hallgató végül beismerte, hogy egy fül-orr-gégésszel műtéti úton beültette a fülébe a vevőkészüléket, amelyen keresztül a barátai bediktálták volna a vizsgakérdések válaszait. Az egyetem egy másik hallgatójánál is találtak egy kis méretű mobiltelefont és egy Bluetooth funkcióval ellátott eszközt, bár azt nem sebészi úton ültették be a fülébe.

A vevőkészülékeket elkobozták és ellenőrzésre küldték, az érintett diákok pedig új vizsgakérdéseket kaptak, emellett az egyetemi vizsgálóbizottság eljárást indított ellenük.

