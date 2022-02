Megtörtént a csoda – 2022. február 22-én, hajnali 2:22-kor született meg a pár első gyermeke

Idén február 22. után legközelebb csak 200 év múlva fordulhat elő, hogy ilyen sok kettes számot találjunk egy dátumban. Aberli és Hank Spear első gyermeke, a kis Judah Grace ezen a különleges napon örvendeztette meg a szüleit, az pedig már csak hab a tortán, hogy mindezt hajnali 2:22-kor tette – számolt be róla a Good Morning America.

Baby Judah Grace was born to Aberli and Hank Spear at 2:22 a.m. on Tuesday, 2/22/22. But that’s not the only reason she was a “miracle.” https://t.co/MXACl891vx

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) February 23, 2022