Lenyűgözte a magyar védelmi erők modernizációja az Európai Védelmi Ügynökség főigazgatóját

Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) főigazgatója, Jirí Sedivy az MTI-nek adott brüsszeli nyilatkozatában „rendkívül lenyűgözőnek” nevezte Magyarország Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programját, amely a teljes magyar haderő modernizálását célozza.

A cseh születésű főigazgató pénteken összegezte tapasztalatait a héten tett magyarországi látogatása után, amelynek keretében magas szintű tárgyalásokat folytatott a Honvédelmi Minisztérium (HM) vezetőivel.

Mint mondta, nagyon ígéretes megbeszélést folytatott a HM tisztségviselőivel, és rendkívül részletes tájékoztatást kapott a védelmi erők modernizációjával kapcsolatos tervekről.

Hangsúlyozta: Magyarország 2018 óta nagymértékben fektetett be forrásokat az új katonai képességek, rendszerek teljes spektrumába, nagy hangsúlyt helyezve a magyar védelmi ipar fellendítésére, valamint a fegyveres erők átfogó átszervezésére is. Jiri Sedivy a beruházások mértékét is figyelemre méltónak találta.

Kiemelte, hogy Magyarország vezető szerepet tölt be az EDA által is támogatott Eurosim projektben. Az Európai Unió védelmi célú Állandó Strukturált Együttműködésének (PESCO) keretén belül megvalósítandó magyar kezdeményezés célja a résztvevő országok számítógépes szimulátorainak közös hálózatba kötése, amely hatékonyabbá és olcsóbbá teheti a tagállamok haderőinek közös kiképzését.

„Ez a projekt nagy hozzáadott értéket képvisel az EU számára” – jelentette ki Sedivy. Az uniós ügynökség főigazgatója méltatta a magyar modernizációs tervek keretében létrejött Digitális Katona Programot, és azt, hogy Magyarország igen aktív az EDA helikopter-kiképzési és gyakorlati programjában.