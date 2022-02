Kijev környékén is harcok dúlnak. Az ukrán főváros külvárosi övezetében is megjelentek az orosz páncélosok, ukrán tájékoztatás szerint pedig már a fővárosban is orosz szabotőrök lehetnek. Zelenszkij ukrán elnök nem hagyja el a fővárost.

Az ukrán vezetést felkészületlenül érte, hogy már Kijev környékén is harcok dúlnak. A Csernobil környéki harcok óta az oroszok egyre közelebb nyomultak az ukrán fővároshoz, és a páncélosok már benyomultak a külvárosba. Az ukrán hadvezetés szerint orosz szabotőrök vannak a városban. Orosz diverzáns- és felderítőcsoport tevékenykedik az ukrán főváros, Kijev Obolony kerületében – figyelmeztetett pénteken az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöksége. Biztonsági ellenőrző pont 2022. február 25-én Kijevben, Ukrajnában (Fotó: Anastasia Vlasova/Getty Images) A közleményben arra kérték a Kijev északi részében, a Dnyeper folyó jobb partján lévő kerület lakóit, hogy tájékoztassák a hatóságokat, ha gyanús járműveket látnak, és készítsenek Molotov-koktélokat a betolakodók megsemmisítésére. Azokat pedig, akik a főváros védelmében nem akarnak részt venni, arra kérték, hogy maradjanak otthon. Az ukrán szárazföldi erőknél az Ukrajinszka Pravda hírportálnak elmondták: Kijev északnyugati határában az ukrán csapatok felrobbantottak három hidat, hogy így akadályozzák meg az ellenséges erők benyomulását a fővárosba. Az ukrán titkosszolgálat szerint az oroszok Kijev elfoglalásával akarnak tárgyalásokat kicsikarni az ukrán fél részéről. Azt eddig is tudni lehetett, Putyin elnök el is mondta, hogy nem engedi meg, hogy Ukrajna NATO-tag legyen. Kijev elfoglalása demoralizáló hatású lehet egész Ukrajna számára, nem mellesleg a Krím félszigetről csütörtökön benyomuló erők tovább előretörésével a Dnyeper mentén ketté lehetne választani az országot, elszigetelve egymástól annak keleti és nyugati felét. Оболонь pic.twitter.com/24JiKGx0yO — Алчевськ UA🇺🇦 (@AlchevskUA) February 25, 2022

A kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok számára nagy segítség lenne, ha az orosz csapatok a Dnyeper irányából, míg ők Donyeck és Luhanszk felől további nyomás alatt tudnák tartani a meglévő ukrán haderőt. Az oroszok már csütörtökön kiiktatták az ukrán légierő túlnyomó részét, a szárazföldi csapatok benyomultak az országba déli, északi és északkeleti irányból. Kijev elfoglalásával és az ukrán vezetés esetleges őrizetbe vételével a háború gyorsan véget érhet. Volodimir Zelenszkij csütörtökről péntekre virradóra úgy nyilatkozott, hogy hajlandók tárgyalni Ukrajna semleges státuszáról az oroszokkal. Zelenszkij ukrán elnök pénteken videóüzenetben már arra szólította fel Vlagyimir Putyin orosz államfőt, hogy üljenek le tárgyalni, és vessenek véget a vérontásnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök kész delegációt küldeni Minszkbeaz Ukrajnával folytatandó tárgyalásra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken Moszkvában. „Mint tudják, Ukrajna elnöke (Volodimir) Zelenszkij ma kijelentette, hogy kész tárgyalni Ukrajna semleges státuszáról. Vlagyimir Putyin orosz elnök kezdetben azt mondta, hogy a különleges hadművelet célja a Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság segítése, többek között Ukrajna demilitarizálásával és nácitlanításával. És ez a semleges státusz szerves részét képezi” – mondta Peszkov. Ebben az összefüggésben Vlagyimir Putyin, válaszul Zelenszkij javaslatára, kész Minszkbe küldeni egy orosz delegációt a védelmi minisztérium, a külügyminisztérium és az elnöki adminisztráció képviselőinek szintjén, hogy tárgyaljon az ukrán delegációval – tette hozzá. Peszkov szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök megígérte Putyinnak, hogy biztosítani fogja a tárgyalási folyamathoz szükséges feltételeket, köztük a küldöttségek elhelyezését és biztonságát. A két államfő erről pénteken telefonon beszélt egymással. Kapcsolódó tartalom Kreml: Putyin kész delegációt küldeni Minszkbe az Ukrajnával folytatandó tárgyalásra Kész delegációt küldeni Minszkbe Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajnával folytatandó tárgyalásra - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken Moszkvában.