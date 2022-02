Joe Biden: Az Egyesült Államok a NATO területének minden centiméterét meg fogja védeni

Egyre több ország jelent be szankciókat Oroszországgal szemben. Joe Biden amerikai elnök is közölte, hogy az amerikai kormány súlyos szankciókat vezet be Oroszország ellen, hogy csapást mérjen az orosz gazdaságra – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Biden: Putyint terheli a felelősség Putyin az agresszor, és ő tehet a háborúról, neki és országának kell viselni a következményeket – így fogalmazott Biden az elnöki beszédében. Joe Biden szerint a mostani intézkedések azonnal és hosszútávon is súlyos költségekkel terhelik majd az orosz gazdaságot – jelentette Beregi Balázs, a közmédia Egyesült Államokbeli tudósítója. Az amerikai elnök többek között azt mondta, hogy korlátozzák Oroszország azon képességét, hogy amerikai dollárban, euróban, angol fontban és japán jenben kereskedjen, azaz hogy a globális gazdaság része legyen. Ezen kívül zárolják négy nagy orosz bank pénzügyi eszközeit. Ez azt jelenti, hogy minden vagyonukat – amely Amerikában van – befagyasztják. A szankciók részeként exportkorlátozást is bevezetnek Moszkva ellen az amerikaiak, azaz megnehezítik, hogy Oroszország hozzáférjen az olyan fontos termékekhez, mint például az elektronikai cikkek: számítógépek, félvezetők, repülőgép alkatrészek. Joe Biden azt is elmondta, hogy engedélyezte újabb légi és szárazföldi erők áthelyezését Európába, és megerősítette az Egyesült Államok elköteleződését a NATO mellett. Azonban felhívta a figyelmet, hogy az amerikai csapatok nem azért mennek Európába, hogy Ukrajnában harcoljanak, hanem hogy a NATO-szövetségeseket védelmezzék. „Az Egyesült Államok a NATO területének minden centiméterét meg fogja védeni” – fogalmazott Joe Biden.