Három óriási medve is fosztogat Kaliforniában

Az állatok több mint 30 ingatlanba hatoltak be az elmúlt hónapokban a Tahoe-tó környékén. A környezetvédelmi minisztérium csütörtökön azt közölte, hogy hamarosan medvecsapdákat állítanak fel, hogy megjelöljék az állatokat, és genetikai anyagot gyűjtsenek tőlük – írta a The Guardian online kiadása.

Ezután megfelelő élőhelyre viszik őket. A projekt keretében egyetlen medvét sem altatnak el.

