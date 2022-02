Garázsvásáron kelt el egy Dürer-rajz

Ifjabb Albrecht Dürer magyar származású bajor festő, grafikus, könyvkiadó és művészetelméleti író, idősebb Ajtósi Adalbert aranyműves fia – apja a Békés megyei Ajtósról vándorolt ki Németországba, innen a Türer, majd a németesített Dürer (Ajtósi) név. A korai reformáció Bajorországának egyik legkiemelkedőbb művésze, a német reneszánsz legismertebb képviselője hazájában és külföldön egyaránt. Műveinek legjelentősebb részét portrék, oltárképek és más vallásos témájú festmények adják, de számos míves rézkarcot, fametszetet, könyvillusztrációt és önarcképet készített.

A német reneszánsz kor meghatározó alakjának, Albrecht Dürernek rajzát rejtette egy amerikai garázsvásár. A 16. századi rajz értéke meghaladja a tízmillió dollárt – több mint hárommilliárd forint –, azonban mindössze harminc dollárért – körülbelül kilencezer forintért – kelt el az említett vásáron, még 2017-ben – írja a CNN.

Az Agnews Gallery – a műalkotást birtokló londoni aukciósház – szerint az 1528-ban elhunyt Albrecht Dürert korának legnagyobb német művészeként, és az európai reneszánsz egyik legfontosabb alakjaként tartják számon.

Dürer drawing bought at a yard sale for $30 is worth more than $10 million, experts say – CNN Style https://t.co/XyZgBQvqq9

— MichelleCharlesworth (@mcharlesworth7) February 15, 2022