Az Egyesült Államok is szankciókkal sújtja Putyint és Lavrovot

Az Egyesült Államok is szankciókat vezet be személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ellen - jelentette be pénteken az amerikai elnöki hivatal szóvivője.

Jen Psaki tudatta, hogy Joe Biden amerikai elnök azt követően döntött arról, hogy többek között az orosz elnököt és külügyminiszterét is szankciókkal sújtja, hogy beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A Fehér Ház szóvivője szerint az összehangolt fellépés “fontos üzenetet küld”. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság szintén pénteken határozott arról, hogy vagyonbefagyasztást rendel el Putyinnal és Lavrovval szemben. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az elnök és a külügyminiszter elleni szankciókra úgy reagált, hogy ez a Nyugat “totális külpolitikai impotenciáját bizonyítja”. A nemzetközi gyakorlatban ritka, de nem példátlan lépés szankciók bevezetése hivatalban lévő államfők és külügyminiszterek ellen. Az Egyesült Államok korábban Nicolás Maduro venezuelai elnök és Bassár el-Aszad szíriai államfő ellen rendelt el büntetőintézkedéseket. Az Egyesült Államok egy nappal korábban Ukrajna megtámadása miatt szankciókkal sújtotta a többi között Oroszország két legnagyobb bankját, és az orosz politikai elit számos tagját is. Pénteken az amerikai védelmi minisztérium, a Pentagon megerősítette: Washington további védelmi támogatást nyújt Ukrajnának. “Teljesen világosan szeretnék fogalmazni: további biztonsági segítséget nyújtunk Ukrajnának. Így fogunk tenni. Hogy hogyan, azon még dolgozunk. Ukrajna légtere jelenleg vitatott” – mondta John Kirby, a minisztérium szóvivője. Péntek este Grant Shapps brit közlekedési miniszter azt is bejelentette, hogy az Egyesült Királyság azonnali hatállyal lezárja légterét az orosz magánrepülőgépek előtt, amelyek leszállási engedélyt sem kaphatnak a szigetországban. Bulgária mindeközben azt jelentette be, hogy kitiltja légteréből az összes orosz repülőgépet, és az orosz légitársaságok nem repülhetnek be az országba. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban rendelt el hadműveletet az ukrajnai Donyec-medencében, miután a héten elismerte az ottani szakadárok által önkényesen kikiáltott két “népköztársaság” függetlenségét, és azok segítséget kértek Moszkvától. Putyin leszögezte, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadnak célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.