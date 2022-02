Von der Leyen: Brüsszel új, hatékony és célzott szankciókat javasol Moszkva ellen

A csomag célja, hogy megakadályozza Oroszország hozzáférését a kulcsfontosságú technológiákhoz és piacokhoz, és gyengítse Oroszország gazdasági bázisát és modernizációs képességét. Hozzátette: „mindemellett befagyasztjuk az EU-ban lévő orosz vagyontárgyakat, és megakadályozzuk az orosz bankok hozzáférését az európai pénzügyi piacokhoz. Az első szankciócsomaghoz hasonlóan szorosan együttműködünk a partnerekkel és szövetségesekkel.”

A bizottsági elnök kijelentette: „Ma kora reggel az orosz erők megszállták Ukrajnát, egy szabad és szuverén országot. Európa közepén ismét ártatlan nők, férfiak és gyermekek halnak meg vagy féltik az életüket. Elítéljük ezt a barbár támadást és az annak igazolására használt cinikus érveket” – fogalmazott.

We will not let President Putin tear down Europe’s security architecture.

He should not underestimate the resolve and strength of our democracies.

The European Union stands with Ukraine and its people.

Ukraine will prevail.

