Válságtanácskozást tart a NATO

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára korábban élesen elítélte Oroszországot az Ukrajna ellen indított hadművelet miatt, amelyet az euroatlanti biztonság elleni súlyos támadásnak nevezett. Felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul állítsa le katonai akcióját, és tartsa tiszteletben Ukrajna szuverenitását és területi integritását.

A NATO Oroszország ukrajnai inváziójára adandó összehangolt válaszáról egyeztetett Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter Jen Stoltenberg NATO-főtitkárral – közölte csütörtökön az amerikai külügyminisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a felek megvitatták a NATO keleti szárnyának biztonsága érdekében teendő további lépéseket is. Blinken hangsúlyozta, hogy „sziklaszilárd” az Egyesült Államok elkötelezettsége a katonai szövetség kollektív védelem elvét tartalmazó 5. cikke mellett.

🔴Nato has announced an “extraordinary” meeting this afternoon with Ukraine’s envoy after Russia recognised two separatist regions in the east of the country as independent.

The image below shows where Nato is currently based around Ukraine👇https://t.co/J7jQJanmVn pic.twitter.com/hYivCYke0i

— The Telegraph (@Telegraph) February 22, 2022