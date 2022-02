Ukrajnában az emberek megrohanták a boltokat és benzinkutakat

Kárpátalján megerősítették a kritikus épületek védelmét. Menekültek befogadására készül a megye. Szemtanúk beszámolója szerint óriási sorok alakultak ki a kárpátaljai határátkelőhelyeknél és a közelükben található benzinkutaknál.

A karpatalja.ma portál délelőtti beszámolója szerint az országban kialakult helyzet miatt az emberek megrohamozták a boltokat és a benzinkutakat, a bevezetett hadiállapot miatt pedig többen elindultak Magyarország irányába.

Az ökumenikus segélyszervezet országos adománygyűjtést hirdet az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt. A segélyszervezet a 13-53-as adományvonalra várja a segítséget. A telefonszám hívásával mindenki 250 forinttal támogatja a bajbajutottakat. Pénzadományokat fogadnak a www.segelyszervezet.hu oldalon.

A legfrissebb jelentések szerint az ukrán fegyveres erők visszaverték az orosz támadást Luhanszk megyében. Ukrán hírportálok információi szerint komoly veszteséget okoztak a támadóknak. Moszkva tagadja, hogy Oroszországnak repülőgépekben és páncélosokban veszteségei lennének.

Egy szakadár katonai vezető azt állítja, hogy az ukrán hadseregből többen is készek letenni a fegyvert. Hozzátette azt is, hogy az ukrán erők veszteségeket szenvednek el, ezért a tisztek már most kezdik elhagyni az egységeiket. Arra kérték az önhatalmúlag kikiáltott donyecki népköztársaságot, hogy biztosítson számukra humanitárius folyosót.