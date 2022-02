Ukrajna megszakítja diplomáciai kapcsolatait Oroszországgal

Az ukrán államfő felszólította az ukránokat, hogy mindenki, aki kész megvédeni az országot, jelentkezzen szolgálatra, és a kormány felfegyverzi őket.

Közben az ukrán elnöki hivatal egyik tanácsadója arról számolt be, hogy az orosz támadásban több mint negyven ukrán katona meghalt és több tucatnyiak megsebesültek. Azt is elmondta, hogy polgári áldozatok is vannak.

To Ukrainians around the globe:

Putin attacked, but no one is running away. Army, diplomats, everyone is working. Ukraine fights. Ukraine will defend itself. Ukraine will win.

Share the truth about Putin’s invasion in your countries and call on governments to act immediately.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022