Több irányból egyszerre támadták meg Ukrajnát

A határmenti ellenőrzőpontokat tüzérséggel, nehézfegyverekkel és kézi lőfegyverekkel támadják öt régióban, Luhanszk, Szumi, Harkiv, Csernyihiv és Zsitomir megyékben, valamint a Krím-félsziget felől.

Az ukrán külügyminiszter azonnal segítségnyújtást kért a nemzetközi közösségtől, valamint fegyvereket, ezen felül pedig Oroszország lekapcsolását a nemzetközi bankrendszerből és szankciókat.

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:

1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022