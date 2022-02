Szemtanú Kijevből: „Nagyon ijesztő, ha robbanásokat hallunk a ház közelében”

Elmentünk a szupermarketbe, hogy megvegyük azokat a dolgokat, amelyek az óvóhelyen töltött időhöz szükséges dolgok listáján szerepeltek (ezt a listát az interneten találtuk) – többek között ezt írta az fiatal, kijevi lány, Olga P., aki az invázió első óráinak sokkjáról számolt be a hirado.hu-nak. Interjúnk egy szemtanúval.

– Ön hol él, hol dolgozik?

– Jelenleg Kijevben élek, itt dolgozom – ahogy a szüleim is.

– Beszélgetésünk során említette, hogy rokonaik laknak a Donbasz környékén, kik azok?

– Zaporizzsjában születtem, minden rokonom és barátom ott él. Zaporizzsja határos Donyeckkel, ezt a várost most elfoglalták. Szüleimmel most úgy döntöttünk, hogy Kijevben maradunk, mert véleményünk szerint ott biztonságosabb. Ám több családtagom, így a kisöcsém is Zaporizzsjában van.

Kijev, 2022. február 24. Tüzérségi találatot kapott katonai épület Kijevben. (Fotó: MTI/EPA/Ukrán belügyminisztérium sajtószolgálata)

– Mit észlelt ma a támadásokból?

– Ma hajnali fél ötkor arra ébredtem, hogy nagy zaj hallatszik odakintről. Nem tudtuk, hogy mi ez. A zaj egy órán át tartott. A hivatalos honlapokon erről nem találtunk információt.

– Mit tettek, amikor tájékozódtak a helyzetről?

– Az első dolgom volt, hogy apám vett egy jegyet a vonatra, hogy Zaporizzsjára menjen. Mi pedig már reggel 6-kor megkezdtük az evakuálás előkészületeit. Reggel 7 órakor anyámmal elmentünk a szupermarketbe, hogy megvegyük azokat a dolgokat, amelyek az óvóhelyen töltött időhöz szükséges dolgok listáján szerepeltek (ezt a listát az interneten találtuk).

– Mit láttak az utcákon Kijevben?

– Sok bőröndös emberrel találkoztunk, akik autókba pakoltak, úgy hagyták el a várost.

Autóval távoznak az emberek Kijevből 2022. február 24-én. (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)

– Mennyiben volt más most az utcakép, mint máskor?

– A szupermarketben hosszú sorok kígyóztak, mindenki az óvóhelyekkel kapcsolatos tájékoztatás során közölt listát böngésztem, az ott szereplő dolgokat vásárolta meg. Hosszú sorok álltak a gyógyszertárak és a bankok előtt is.

– Hogy indult a munkanap?

– Reggel 8 órakor üzenetet kaptam a munkahelyemről a vezetőinktől, hogy ma mindenki otthonról dolgozzon. Reggel 8-9 órakor találtuk meg a hivatalos honlapokon az információt, amely megerősítette, hogy Oroszországból érkező támadásról van szó. Harkovban és Zaporizzsjában élő barátaimtól kaptam üzeneteket, hogy ma ugyanarra az okra ébredtek, mint a mi családunk Kijevben.

– Hogy élték át a történteket?

– Ha az érzéseinkről beszélünk, akkor nagyon ijesztő, ha robbanásokat hallunk a ház közelében. Nagyon ijesztő, hogy nem tudjuk, hol lesz a következő támadás. És nem értjük, hogy Oroszország miért döntött úgy, hogy háborút indít, és miért nem tesznek semmit azok az oroszok, akik nem értenek egyet az elnökük tetteivel.

– Ön miképpen viszonyul a történtekhez?

– Úgy döntöttem, hogy mindent megteszek, ami szükséges, hogy segítsem a hazámat és a katonákat, akik megvédelmeznek minket.

Címlapfotó: Kijev, 2022. február 24. Azonosítatlan tárgy maradványai egy robbanás után. (Fotó: MTI/EPA/MIKHAIL PALINCHAK)