Románia NATO-egyeztetést sürget a NATO negyedik cikke alapján

Románia az Észak-atlanti Szerződés negyedik cikkének aktiválását kezdeményezi az Ukrajnát ért orosz támadás miatt – jelentette be csütörtökön közösségi oldalán Bogdan Aurescu román külügyminiszter.

A hivatkozott cikk szerint a NATO-tagországok tanácskoznak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint a tagországok egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

Aurescu szerint a NATO-nak egyeztetési mechanizmust kell működésbe hoznia, amely figyelemmel kíséri az Ukrajna elleni irányuló orosz támadás biztonsági kihatásait.

A román külügyminisztériumban válságstábot hoztak létre, hogy konzuli támogatást nyújtsanak az Ukrajnában tartózkodó román állampolgároknak. Csütörtök délig harminc román állampolgár igényelte a kimenekítését. A kijevi román nagykövetség, valamint az odesszai és csernovici főkonzulátus, illetve az aknaszlatinai konzulátus folyamatosan kapcsolatban van azokkal a román állampolgárokkal, akik bejelentették tartózkodási helyüket a külképviseleteknél.

A román külügyminisztériumban működő válságstáb más, Romániában akkreditált külképviseletekkel is tartja a kapcsolatot és kész konzuli segítséget nyújtani azon államok Ukrajnában lévő állampolgárainak is, amelyek már kivonták onnan külképviseletüket.

A térség biztonsági helyzetének romlására reagálva a bukaresti külügyminisztérium már hétfő este – a nyolcszintű figyelmeztetési skálán – a legmagasabb veszélyességi fokozatra emelte Ukrajna kockázati besorolását és a szomszédos ország azonnali elhagyására szólította fel az ott tartózkodó román állampolgárokat.

Közben a bukaresti kormány közölte, hogy egyesített munkacsoportot állítottak fel, amely egyebek mellett folyamatosan megfigyelés alatt tartja az országba érkező, illetve Romániából távozó földgáz mennyiségét és készen áll arra, hogy szükség esetén közbelépjen az ország folyamatos gázellátása érdekében. Románia elegendő földgáztartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy a fűtésszezon időszakát kezelje – közölte a bukaresti kormány, hozzátéve: menekültek fogadására is felkészült.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak az oroszbarát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be.

A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

A címlapfotó illusztráció.