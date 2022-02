Orosz hadművelet – Az EU növelte Boszniában állomásozó haderejét

Az Oroszország és Ukrajna között kialakult helyzet miatt, elővigyázatosságból megnövelte Bosznia-Hercegovinában állomásozó csapatainak, az EUFOR-nak a létszámát az Európai Unió, 500 új katonát küldtek a térségbe – közölte az EUFOR csütörtökön.

Annak ellenére, hogy Bosznia-Hercegovina nem szomszédos sem Ukrajnával, sem Oroszországgal, az országban tapasztalható szeparatista törekvések, például a boszniai Szerb Köztársaság intézményeinek a szövetségi intézményrendszerből történő kilépése miatt, az Európai Unió indokoltnak látta az elővigyázatosságot, hiszen a boszniai szerbek Szerbiához hasonlóan Oroszország szövetségesei, kulturális és történelmi kapcsolat köti össze őket, és Moszkva mindenben támogatja a szerbek törekvéseit.

A közlemény szerint a nemzetközi biztonsági helyzet romlása Bosznia-Hercegovinában is instabilitást okozhat, ezért elővigyázatosságra van szükség. A csapatok feladata az lesz, hogy bizonyítsák: az Európai Unió elkötelezett Bosznia-Hercegovina stabilitásának, illetve önállóságának és területi egységének a megőrzése mellett.

Az EUFOR csapatai 2004 óta vannak jelen Bosznia-Hercegovinában, a mintegy 3500-ból jelenleg mintegy 600 tagjuk tartózkodik a nyugat-balkáni országban. Az újonnan érkező csapatokban a bejelentések szerint osztrák, román, szlovák és bolgár katonák szolgálnak.

Az elővigyázatosságra azért van szükség, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el Ukrajnában, a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.

Vlagyimir Putyin egy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy Oroszország lépni fog, amennyiben Bosznia-Hercegovina közeledni kezdene a NATO-hoz. Az ország bosnyák és horvát politikusai többször is beszéltek arról, hogy Bosznia csatlakozna a nyugati katonai tömbhöz, míg a szerb politikusok elutasították ennek lehetőségét.

Milorad Dodik, az ország háromtagú elnökségének szerb tagja szerdán közölte, hogy véleménye szerint Boszniának semlegesnek kellene maradnia az orosz-ukrán viszonyt illetően, azt viszont leszögezte, hogy a boszniai szerbek soha nem fognak beleegyezni abba, hogy Bosznia-Hercegovina csatlakozzon az Oroszország elleni szankciókhoz.

