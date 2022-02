Montenegrói miniszterelnök: Podgorica a szövetségesei mellett áll ki

Montenegró egységesen áll ki szövetségeseivel és partnereivel a béke, a nemzetközi jog és Ukrajna területi egységének a megőrzése mellett – közölte a közösségi médiában Zdravko Krivokapic távozó montenegrói miniszterelnök csütörtökön.

Reményét fejezte ki, hogy Oroszország az értelmes és diplomatikus megoldások felé fordul a válság megoldása érdekében, a háború pedig sem nem értelmes, sem nem diplomatikus. „A béke és a párbeszéd kell, hogy minden egyet nem értés megoldása legyen” – fogalmazott a távozó kormányfő.

Montenegró 2017-ben vált a NATO tagjává. Noha a balkáni országnak nagyon kicsi a hadserege, stratégiailag fontos fekvésének köszönhetően a NATO a bővítés következtében az egész Adriai-tengert a befolyása alatt tarthatja. A tengerparton fekvő országok közül ugyanis Olaszország, Horvátország és Albánia is a katonai szövetség tagja.

Montenegró csatlakozását Oroszország és az ország oroszbarát pártjai is ellenezték, a főként ortodox vallású montenegróiakat ugyanis a szerbekhez hasonlóan kulturális és történelmi hagyomány köti Oroszországhoz. Emellett a montenegrói tengerparton számos orosz érdekeltségű hotel és üdülőhely található, az Adriai-tenger az oroszok kedvelt nyaralóhelye.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök hajnalban katonai művelet végrehajtását rendelte el a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, így a fővárosban is támadtak katonai célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A nyugati világ elítélte az orosz hadműveletet, és súlyos szankciókat helyezett kilátásba Moszkva ellen.